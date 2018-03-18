Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом"

"РБ Лейпциг" – "Бавария"

Стадион "Ред Булл Арена".

Начало матча: 20:00

Судья - Марко Фриц (Корб).

В центральном матче 27 тура Бундеслиги встретятся две команды, оставшиеся от Германии в еврокубках. "РБ Лейпциг" принимает на своем поле "Баварию". "Быки" были основаны только в 2009 году, еще в сезоне 2012/2013 они играли в четвёртой немецкой лиге, однако затем с каждым сезоном клуб поднимался наверх. В сезоне 2016/2017 клуб впервые сыграл в Бундеслиге, где произвел фурор. Долгое время "РБ Лейпциг" навязывал борьбу "Баварии" и в итоге занял второе место. В текущем сезоне команда Ральфа Хазенхюттля дебютировала в еврокубках, в плей-офф Лиги чемпионов пройти не удалось, в группе с "Монако", "Порту" и "Бешикташем" "РБ Лейпциг" занял третье место, однако в Лиге Европы выступает удачнее, он прошел "Наполи" и "Зенит" и в 1/4 финала сыграет с "Марселем". Амбициозный немецкий клуб наверняка ставит цель выйти в финал еврокубка. Из-за этого немного страдает чемпионат, "РБ Лейпциг" пока только шестой, хотя до зоны Лиги чемпионов только пять очков.

"Бавария" – бессменный чемпион Германии последних лет, этот сезон не станет исключением. Гегемония продолжается, отрыв от второго места на данный момент достигает 17 очков. Нельзя сказать, что это идет на пользу Бундеслиге, однако в текущем сезоне интриги фактически уже нет ни в одном из топовых европейских чемпионатов. Другое дело, что в той же Испании или Англии чемпионы меняются, в Германии же есть "Бавария" и все остальные, которые ведут борьбу за второе место. Раннее чемпионство обычно расслабляет, из-за чего команда не столь успешно выступает в еврокубках. Немцы не играли в финале Лиги чемпионов с 2013 года. Они за последние четыре сезона трижды уступали в полуфинале, а в прошлом сезоне и вовсе не смогли преодолеть барьер 1/4 финала. В этом году "Баварии" везет с жеребьевкой, мюнхенцам в плей-офф достался "Бешикташ", а затем "Севилья", немцы обязаны проходить в полуфинал.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой три матча, все выиграла "Бавария".

В Лейпциге была сыграна одна игра, которая завершилась со счётом 5:4 в пользу "Баварии". "Быки" вели в той игре со счетом 4:2 до 83 минуты.

"РБ Лейпциг" не может победить в четырех последних матчах Бундеслиги.

"Бавария" не проигрывает в последних 13 матчах немецкого чемпионата.

Ориентировочные составы:

"РБ Лейпциг": Гулаши, Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Кейта, Кампль, Брума, Забитцер, Поульсен, Вернер.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Баотенг, Алаба, Руди, Роббен, Мюллер, Родригес, Бернат, Вагнер.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария"

"Бавария" – явный фаворит, так как в четверг "быки" провели тяжелый матч против "Зенита" в Санкт-Петербурге, мюнхенцы же могли себе позволить играть в свое удовольствие в матче с "Бешикташем". Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.60, на ничью – 4.10, на "РБ Лейпциг" – 6.20.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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