Н. Пепе может перейти в "Арсенал"

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Н. Пепе может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Николя Пепе, сообщает France Football.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "канониров" уже встретились с руководством "Лилля" и сделали предложения по его трансферу.

Ранее сообщалось, что французский клуб оценивает форварда в 80 миллионов евро. Также им интересуются ПСЖ, "Интер" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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