Н. Пепе может перейти в "Арсенал"
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Николя Пепе, сообщает France Football.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "канониров" уже встретились с руководством "Лилля" и сделали предложения по его трансферу.
Ранее сообщалось, что французский клуб оценивает форварда в 80 миллионов евро. Также им интересуются ПСЖ, "Интер" и "Бавария".
В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: Три футболиста "Арсенала" попрощались с болельщиками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" крупно проиграл "Барсе" в первом полуфинале ЛЧ, но шансы на проход есть! Рассказываем, в чем они заключаются
-
"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро
-
Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.
-
"Зенит" нацелился на защитника "Уфы"
-
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Лента новостей
-
Н. Пепе может перейти в "Арсенал"
-
Жирков может перейти в "Тамбов"
-
Рибери рассказал о своих планах после ухода из "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" серьезно сократит зарплату футболистам
-
3
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Шатов может перейти в "Краснодар"
-
"Наполи" нацелился на защитника "Реала"
-
В ЦСКА выбрали лучшего игрока апреля
-
2
"Ливерпуль" крупно проиграл "Барсе" в первом полуфинале ЛЧ, но шансы на проход есть! Рассказываем, в чем они заключаются
-
Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"
-
Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов
-
Ракицкий вновь не получил вызов в сборную Украины
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля
-
Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
-
1
Гюндоган: "Месси опережает всех остальных"
-
"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро
-
Самедов и Ананидзе пропустят остаток сезона
-
Варди признан лучшим игроком апреля в Премьер-лиге
-
Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.
-
1
Годин со слезами на глазах объявил об уходе из "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15