Н’Жи: "После публикации секс-видео полгода не общался с мамой"

Фото инстаграм Клинтона Н'Жи

Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи вспомнил об истории с появлением в интернете интимного видео с его участием.

"Ух, сложный момент, очень сложный. Долгое время я не общался с мамой, где-то полгода. Через какое-то время начали переписываться, но звонков я боялся, так было стыдно. Мне было тяжело с близкими людьми, чья реакция реально волновала. Мною были разочарованы.

Тогда я ограничил контакты. Тем более было не до позитива из-за девушки: ей приходилось ещё труднее. Насколько труднее, мне до сих пор неловко говорить. Другой бы пропал вообще отовсюду, исчез - а как мне, если уже была дочь, которую нужно обеспечивать?" - сказал Н’Жи.

В июле 2019 года через два дня после своего перехода в "Динамо" камерунец опубликовал в Snapchat интимное видео, предположительно, перепутав кнопку на телефоне в состоянии алкогольного опьянения.

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