Н’Жи прокомментировал конфликт с Шуниным в раздевалке "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жи высказался о своей ссоре с вратарём и капитаном столичной команды Антоном Шуниным.
Напомним, что футболисты едва не подрались в перерыве матча 9-го тура РПЛ против "Химок" (0:1).
"В перерыве матча с "Химками" мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.
Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди - важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом", - сказал Н’Жи.
Не пропустите: "Динамо" может возглавить иностранный тренер. | http://soccernews.ru
главное
-
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября
-
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
Лента новостей
-
"Эвертон" повторил клубное достижение 82-летней давности
-
Дзюба похвалил "Краснодар" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Зидан высказался о будущем Йовича в "Реале"
-
Лукаку забил самый быстрый гол в истории "Интера"
-
Н’Жи прокомментировал конфликт с Шуниным в раздевалке "Динамо"
-
Форвард "Краснодара" Ари рассказал, с кем хочет сыграть в Лиге Чемпионов
-
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом
-
"Реал" снова за старое: команда Зидана с большим трудом обыграла "Вальядолид" за счет класса исполнителей. Это признак стиля или серьезных проблем?
-
"Краснодар" станет седьмым клубом из России в групповом этапе Лиги Чемпионов
-
Зинченко останется в "Манчестер Сити"
-
Галицкий отреагировал на первый в истории выход "Краснодара" в групповой этап ЛЧ
-
Впервые за 9 лет в Лиге Чемпионов дебютируют более трёх клубов
-
Тренер "Краснодара" прокомментировал победу над ПАОКом
-
Главные новости: 30 сентября
-
Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом
-
Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом
-
Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"
-
Форвард "Хоффенхайма" Крамарич может стать игроком "Баварии"
-
1
"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 финала Кубка Англии
-
"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22