Н’Жи прокомментировал конфликт с Шуниным в раздевалке "Динамо"

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Н’Жи прокомментировал конфликт с Шуниным в раздевалке "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жи высказался о своей ссоре с вратарём и капитаном столичной команды Антоном Шуниным.

Напомним, что футболисты едва не подрались в перерыве матча 9-го тура РПЛ против "Химок" (0:1).

"В перерыве матча с "Химками" мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.

Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди - важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом", - сказал Н’Жи.

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