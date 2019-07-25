Н'Жи прокомментировал переход в "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Клинтон Н'Жи поделился мыслями о своём переходе из "Марселя" в российский клуб.

"В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским "Динамо". Это известный и серьёзный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матьё Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о "Динамо" во французских СМИ.

Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать, как футболист выступающий в России. Очень жду возможности выйти в составе "Динамо", - сказал 25-летний камерунец.

Стоит отметить, что Н'Жи заключил с "Динамо" контракт до 2023 года. Сумма трансфера пока неизвестна. За "бело-голубых" форвард будет играть под 9-м номером.

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