Н'Жи рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" и ЦСКА
Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи вспомнил, как его звали в "Спартак" и ЦСКА.
"Про "Краснодар" не слышал, а "Спартак" и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вёл - агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. "Динамо" - другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для "Динамо" противостояние со "Спартаком". Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния", - признался камерунец.
27-летний Н'Жи выступает за "Динамо" с 2019 года, сыграл 44 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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