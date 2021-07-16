Н'Жи рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" и ЦСКА

Фото инстаграм Клинтона Н'Жи

Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи вспомнил, как его звали в "Спартак" и ЦСКА.

"Про "Краснодар" не слышал, а "Спартак" и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вёл - агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. "Динамо" - другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для "Динамо" противостояние со "Спартаком". Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния", - признался камерунец.

27-летний Н'Жи выступает за "Динамо" с 2019 года, сыграл 44 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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