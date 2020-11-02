Н'Жи ярко отреагировал на сейв Шунина с пенальти в матче с "Тамбовом" (видео)
Камерунский нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жи ярко отпраздновал сейв вратаря бело-голубых Антона Шунина в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (2:1).
"Реакция Клинтона Н’Жи на отбитый пенальти Шунина! Такие эмоции слышно было даже в Саранске. Смотреть исключительно со звуком", - говорится в официальном Twitter московского клуба.
Шунин отбил пенальти в компенсированное время, тем самым принеся своей команде победу. Н'Жи пропускал матч из-за травмы.
В нынешнем сезоне 27-летний Н'Жи провел за "Динамо" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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