Н'Зонзи: "Бускетс - лучший игрок мира на своей позиции"

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Н'Зонзи: "Бускетс - лучший игрок мира на своей позиции"Полузащитник "Севильи" Стивен Н'Зонзи высоко отозвался об игре своего коллеги по амплуа из каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

"Мне очень нравится, как играет Бускетс - его игровой интеллект, его выбор позиции, его проходы. Он почти не проигрывает верховые дуэли. Я думаю, что он - лучший игрок мира на своей позиции", - цитирует 29-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" возобновила свой интерес к Н'Зонзи. | soccernews.ru

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