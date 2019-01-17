На 18-летнего игрока "Спартака" нацелилась "Боруссия"
Несколько европейских клубов нацелились на нападающего "Спартака" Данилу Прошлякова. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным издания, в услугах игрока заинтересованы "Боруссия" и "Лион". Скауты клубов просматривали футболиста во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19.
18-летний игрок является лучшим бомбардиром текущего сезона молодёжного первенств. Он отметился 14 голами в 13 играх.
Тансферная стоимость Прошлякова - 275 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
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|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11