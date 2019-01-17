На 18-летнего игрока "Спартака" нацелилась "Боруссия"

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На 18-летнего игрока "Спартака" нацелилась "Боруссия"

Несколько европейских клубов нацелились на нападающего "Спартака" Данилу Прошлякова. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, в услугах игрока заинтересованы "Боруссия" и "Лион". Скауты клубов просматривали футболиста во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19.

18-летний игрок является лучшим бомбардиром текущего сезона молодёжного первенств. Он отметился 14 голами в 13 играх. 

Тансферная стоимость Прошлякова - 275 тысяч евро.

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