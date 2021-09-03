На 38-летнего Рибери появился ещё один претендент

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери вступил в переговоры с "Салернитаной", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны пытаются договориться о финансовых деталях возможной сделки.

Сейчас 38-летний француз является свободным агентом. Этим летом Рибери покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

"Салернитана" вернулась в Серию А спустя 22 года и ищет усиление состава, чтобы закрепиться в элитном дивизионе.

Не пропустите: Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва. | http://soccernews.ru