На 38-летнего Рибери появился ещё один претендент
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери вступил в переговоры с "Салернитаной", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны пытаются договориться о финансовых деталях возможной сделки.
Сейчас 38-летний француз является свободным агентом. Этим летом Рибери покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.
"Салернитана" вернулась в Серию А спустя 22 года и ищет усиление состава, чтобы закрепиться в элитном дивизионе.
Не пропустите: Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва. | http://soccernews.ru
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