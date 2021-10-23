На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ
Фото твиттер "Зенита"
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может стать игроком "Балтики".
Главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич допустил подписание 38-летнего футболиста.
"Взять Жиркова? Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос. Причём не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город. Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в "Балтике", мы должны создать ему условия", - заявил Игнашевич.
Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливается после мышечной травмы бедра.
Не пропустите: "Химки" не собираются подписывать Жиркова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Суарес может продлить контракт с "Атлетико"
-
Конте ждёт предложение от "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал", "Бавария" и два клуба АПЛ поспорят за вингера "Порту" Диаса
-
Рабьо вылечился от коронавируса
-
2
СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди
-
Рюдигер хочет остаться в "Челси", но не идёт на уступки в переговорах о новом контракте
-
На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ
-
Стало известно, как Роналду мотивировал игроков "Манчестер Юнайтед" в перерыве матча с "Аталантой"
-
"Интер" определился с будущим Бареллы
-
Холанд прокомментировал полученную травму
-
Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере
-
"Барселона" намерена сократить зарплаты двух футболистов
-
Игнашевич рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"
-
2
Папа Римский поблагодарил Месси за подарок
-
Экс-акционер "Спартака": "Никто не сделал для клуба столько, сколько Федун"
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Брозович может перейти в "Атлетико"
-
Альба сыграет в "Эль Класико" на уколах
-
Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"