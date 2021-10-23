На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ

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На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может стать игроком "Балтики".

Главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич допустил подписание 38-летнего футболиста.

"Взять Жиркова? Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос. Причём не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город. Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в "Балтике", мы должны создать ему условия", - заявил Игнашевич.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливается после мышечной травмы бедра.

Не пропустите: "Химки" не собираются подписывать Жиркова. | http://soccernews.ru
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