На Алабу претендуют четыре топ-клуба

Теги бавария мюнхенбарселонареал мадридманчестер юнайтедманчестер ситидавид алаба

На Алабу претендуют четыре топ-клубаНа защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу претендуют сразу четыре европейских топ-клуба, информирует AS.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 25-летнего бека чемпионов Германии, если тот изъявит желание сменить клубную прописку, будут готовы мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 28 играх за "Баварию".

Напомним, Пепе не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов