На Алабу претендуют четыре топ-клуба

На защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу претендуют сразу четыре европейских топ-клуба, информирует AS.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 25-летнего бека чемпионов Германии, если тот изъявит желание сменить клубную прописку, будут готовы мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 28 играх за "Баварию".

Напомним, Пепе не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией". | soccernews.ru