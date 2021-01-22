На Алехандро Гомеса появился претендент из Испании

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес получил ещё одно предложение о продолжении карьеры.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новым претендентом на 32-летнего футболиста стала "Севилья".

Пока интерес андалусийского клуба к хавбеку не вылился в конкретные переговоры. За ситуацией с будущим аргентинца также следят "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Рома".

Напомним, что Гомес близок к уходу из "Аталанты" из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. По этой причине он не играет с 16 декабря.

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