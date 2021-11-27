На Алексея Миранчука появился ещё один претендент
Фото инстаграм Алексея Миранчука
"Верона" включилась в борьбу за полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, утверждает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, "мастифы" готовы подписать 26-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что россиянином также интересуются "Зенит", "Дженоа" и "Торино".
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Не пропустите: В "Милане" высказались об интересе к Миранчуку. | http://soccernews.ru
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|Интер Милан
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
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|9
|Парма
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|Болонья
|26
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|11
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|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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