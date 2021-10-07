На Алексиса Санчеса претендуют пять клубов

Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Пять клубов проявляют интерес к чилийскому нападающему миланского "Интера" Алексису Санчесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболистом интересуются "Марсель", "Севилья", "Бетис", "Валенсия" и "Райо Вальекано". Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата форварда, который получает семь миллионов евро в год. Санчес не готов идти на резкое понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне 32-летний Санчес провел за "Интер" четыре матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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