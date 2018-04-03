На Алькасера претендуют четыре клуба

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На Алькасера претендуют четыре клубаНа форварда каталонской "Барселоны" Пако Алькасера претендуют сразу четыре клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" борьбу будут вести виговская "Сельта", "Вильярреал", "Лилль" и "Саутгемптон".

В нынешнем сезоне Алькасер забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, Алькасер попал в заявку "Барселоны" на завтрашний матч с "Ромой". | soccernews.ru

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