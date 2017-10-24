На Анчелотти появился новый претендент

На Карло Анчелотти, который менее месяца назад был уволен из мюнхенской "Баварии", появился новый претендент.

Как информирует Nanfang Daily, 58-летний специалист может принять китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который в настоящее время возглавляет Луис Фелипе Сколари. Ожидается, что азиатский гранд может сделать итальянцу солидное в финансовом плане предложение.