На Анчелотти появился новый претендент
На Карло Анчелотти, который менее месяца назад был уволен из мюнхенской "Баварии", появился новый претендент.
Как информирует Nanfang Daily, 58-летний специалист может принять китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который в настоящее время возглавляет Луис Фелипе Сколари. Ожидается, что азиатский гранд может сделать итальянцу солидное в финансовом плане предложение.
Напомним, ранее слухи связывали Анчелотти с "Эвертоном". | soccernews.ru
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|Hebei CFFC
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|Ханджоу Лучен
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|Shijiazhuang Yongchang
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