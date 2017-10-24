На Анчелотти появился новый претендент

Теги карло анчелоттигуанчжоу

На Анчелотти появился новый претендентНа Карло Анчелотти, который менее месяца назад был уволен из мюнхенской "Баварии", появился новый претендент.

Как информирует Nanfang Daily, 58-летний специалист может принять китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который в настоящее время возглавляет Луис Фелипе Сколари. Ожидается, что азиатский гранд может сделать итальянцу солидное в финансовом плане предложение.

Напомним, ранее слухи связывали Анчелотти с "Эвертоном"| soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов