На "Анжи Арене" пройдет финал турнира "Caspian Cup -2019"

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На "Анжи Арене" пройдет финал турнира "Caspian Cup -2019"

На "Анжи Арене", 16 июня состоится финальный матч юношеского международного футбольного турнира "Caspian Cup - 2019" среди команд 2005 года рождения.

В этой встречи сразятся "Ростов" и "Анжи".

Этот турнир проходит уже третий год подряд. В этом году он посвящен памяти Шихсаида Шихсаидова.

Действующим победителем турнира является "Ростов".

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