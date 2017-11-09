На Аррисабалагу претендуют три европейских топ-клуба

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На Аррисабалагу претендуют три европейских топ-клуба

Голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага попал в сферу интересов трёх европейских топ-клубов, сообщает Sport Witness.

По информации источника, на 23-летнего стража ворот претендуют "Реал", "Ювентус" и "Арсенал".

Напомним, что контракт Аррисабалаги с "Атлетиком" истекает летом 2018 года. В соглашении прописана сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

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