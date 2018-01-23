На Артуро Видаля появился ещё один претендент из АПЛ

Теги манчестер юнайтедчелсиартуро видальбавария мюнхенлеон горетцка

На Артуро Видаля появился ещё один претендент из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю, сообщает Express.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы составить конкуренцию "Челси", который также хочет купить 30-летнего чилийца следующим летом.

Ранее сообщалось, что Видаль задумался об уходе из "Баварии" из-за подписания мюнхенским клубом Леона Горецки.

Не пропустите: Видаль может уйти из "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов