На Артуро Видаля появился ещё один претендент из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю, сообщает Express.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы составить конкуренцию "Челси", который также хочет купить 30-летнего чилийца следующим летом.

Ранее сообщалось, что Видаль задумался об уходе из "Баварии" из-за подписания мюнхенским клубом Леона Горецки.

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