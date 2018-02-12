На Асенсио появился еще один претендент из АПЛ

Теги реал мадридмарко асенсиоманчестер ситихосеп гвардиола

На Асенсио появился еще один претендент из АПЛНа вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что побороться за 22-летнего футболиста "сливочных", в случае, если тот выразит желание следующим летом сменить клубную прописку, будет готов "Манчестер Сити". В подписании перспективного игрока заинтересован лично наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Асенсио отметился 8 результативными ударами и 4 ассистами в 33 играх за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал трансфер Фреда. | soccernews.ru

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