На Асенсио появился еще один претендент из АПЛ

На вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что побороться за 22-летнего футболиста "сливочных", в случае, если тот выразит желание следующим летом сменить клубную прописку, будет готов "Манчестер Сити". В подписании перспективного игрока заинтересован лично наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Асенсио отметился 8 результативными ударами и 4 ассистами в 33 играх за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал трансфер Фреда. | soccernews.ru