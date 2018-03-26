На Азара появился еще один претендент

Теги челсиманчестер ситиэден азарреал мадридпсж

На Азара появился еще один претендентНа вингера лондонского "Челси" Эдена Азара появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 27-летним игроком "аристократов" заинтересовался "Манчестер Сити". "Горожане" уже вышли на контакт с представителями бельгийца, чтобы выяснить намерения их клиента на ближайшее трансферное окно.

Также интерес к Азару приписывают со стороны мадридского "Реала" и ПСЖ.

Напомним, Куйт высказался о предстоящих матчах "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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