На Азара появился еще один претендент

На вингера лондонского "Челси" Эдена Азара появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 27-летним игроком "аристократов" заинтересовался "Манчестер Сити". "Горожане" уже вышли на контакт с представителями бельгийца, чтобы выяснить намерения их клиента на ближайшее трансферное окно.

Также интерес к Азару приписывают со стороны мадридского "Реала" и ПСЖ.

Напомним, Куйт высказался о предстоящих матчах "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru