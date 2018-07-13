На Бакайоко появился претендент из Испании

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересована "Севилья", которая рассматривает его, как возможную замену Стивену Нзонзи.

Напомним, что Бакайоко перешел в "Челси" прошлым летом, однако провел довольно слабый сезон в составе "синих".

Читайте также: "Челси" повесил ценник на Бакайоко. | http://soccernews.ru