На Балотелли появился еще один претендент

"Дженоа" проявляет интерес к нападающему "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает beIN Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Грифоны" рассматривают его в качестве замены Кшиштофу Пентеку, которым интересуются "Реал" и "Милан".

Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов "Марселя", но он пока не может договориться с игроком по зарплате.

В нынешнем сезоне 28-летний Балотелли провел за "Ниццу" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль".

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