На Балотелли появился еще один претендент из Серии А

Теги ювентусниццамарио балотелли

На Балотелли появился еще один претендент из Серии А

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в Италию.

Как сообщает Goal.com, в услугах игрока заинтересован "Ювентус". Отметим, что соглашение Балотелли с "Ниццей" истекает этим летом и он может достаться "старой синьоре" в качестве свободного агента.

Ранее агент Балотелли заявлял, что трансферная стоимость его клиента составляет 100 миллионов евро.

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