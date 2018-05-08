На Балотелли появился претендент из Франции

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить выступать во французской Лиге 1.

Как сообщает Nice Matin, в услугах игрока заинтересован "Марсель". Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает по окончанию сезона.

В текущем сезоне Балотелли сыграл 36 матчей, отметился 24 голами и одним ассистом.

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