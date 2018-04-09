На Балотелли претендуют пять итальянских клубов

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На Балотелли претендуют пять итальянских клубов

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

Как сообщают итальянские СМИ, на 27-летнего футболиста претендуют "Интер", "Лацио", "Милан", "Наполи" и "Рома". Отметим, что летом у Балотелли истекает соглашение с "Ниццей", поэтому он может достаться одному из названных клубов в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Балотелли провел 33 матча, в которых забил 22 гола.

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