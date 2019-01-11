На Батшуайи появился новый претендент

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На Батшуайи появился новый претендент

Еще один клуб вступил в борьбу за форварда "Челси" Миши Батшуайи.

По информации L'Equipe, речь идет о "Монако". Отметим, что главный тренер французского клуба Тьерри Анри работал с Батшуайи в сборной Бельгии.

Батшуайи находился в аренде в "Валенсии", однако клуб досрочно вернет его в Англию.

"Монако" после 18 туров занимает предпоследнее место в Лиге 1 и для выхода из зоны вылета им не хватает 5 очков.

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