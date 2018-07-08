На Батшуайи появился претендент из Испании
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи попал в сферу интересов испанского клуба.
Как сообщает Goal.com, в услугах футболиста заинтересована "Севилья".
Напомним, что вторую часть минувшего сезона Батшуайи провел в аренде в дортмундской "Боруссии".
Читайте также: "Боруссия" приняла решение по Батшуайи. | http://soccernews.ru
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