На Батшуайи появился претендент из Испании

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На Батшуайи появился претендент из Испании

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи попал в сферу интересов испанского клуба.

Как сообщает Goal.com, в услугах футболиста заинтересована "Севилья".

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Батшуайи провел в аренде в дортмундской "Боруссии".

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