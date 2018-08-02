На Батшуайи претендуют четыре клуба

На нападающего лондонского "Челси" Миши Батшуайи претендуют четыре клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 24-летнего бельгийца хотят подписать "Эвертон", "Атлетико", "Валенсия" и "Севилья".

Руководство "Челси" готово отпустить Батшуайи в аренду, но не хочет продавать его. В то же время главный тренер "синих" Маурицио Сарри рассчитывает сохранить форварда в команде. | http://soccernews.ru