На базе итальянского топ-клуба нашли снаряды времен Второй мировой войны

20 снарядов времен Второй мировой войны были обнаружены на тренировочной базе "Рома", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

"Благодарим команду саперов итальянской армии за успешную утилизацию боевых устройств времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении пресс-службы римлян.

Снаряды были найдены во время строительства новых тренировочных полей.

В данный момент "Рома" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в восьми матчах.

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