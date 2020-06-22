На базе "Монако" произошла смертельная трагедия

Теги монако

На базе "Монако" произошла смертельная трагедия

На территории тренировочной базы "Монако" в Ла-Тюрби произошла смертельная трагедия, сообщает официальный сайт клуба.

Во время работ по укреплению утеса погиб работник строительной компании. Причиной смерти стало внезапное падение части скалы.

Руководство клуба выразило соболезнования и выразило готовность предоставить поддержку семье погибшего.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. "Монако" в еврокубки не попал.

Не пропустите: "Монако" назвал имя нового спортивного директора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти

"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов