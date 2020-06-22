На базе "Монако" произошла смертельная трагедия

На территории тренировочной базы "Монако" в Ла-Тюрби произошла смертельная трагедия, сообщает официальный сайт клуба.

Во время работ по укреплению утеса погиб работник строительной компании. Причиной смерти стало внезапное падение части скалы.

Руководство клуба выразило соболезнования и выразило готовность предоставить поддержку семье погибшего.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. "Монако" в еврокубки не попал.

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