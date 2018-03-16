На Бельерина претендует еще один топ-клуб

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На Бельерина претендует еще один топ-клуб

"Манчестер Юнайтед" хочет купить испанского защитника "Арсенала" Эктора Бельерина, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него около 50 миллионов евро. Также игроком интересуются "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне 22-летний Бельерин провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Реал" может потратить 55 миллионов евро на защитника из АПЛ. | http://soccernews.ru

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