На Бельерина претендует три европейских топ-клуба

На защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина претендует сразу три европейских топ-клуба, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, в услугах 23-летнего бека, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро, заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и туринский "Ювентус". Сами "канониры", как ожидается, будут готовы расстаться с испанцем.

Напомним, тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал". | soccernews.ru