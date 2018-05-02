На Бельерина претендует три европейских топ-клуба

Теги эктор бельеринарсенал лондончелсиманчестер юнайтедювентус

На Бельерина претендует три европейских топ-клубаНа защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина претендует сразу три европейских топ-клуба, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, в услугах 23-летнего бека, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро, заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и туринский "Ювентус". Сами "канониры", как ожидается, будут готовы расстаться с испанцем.

Напомним, тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал". | soccernews.ru

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