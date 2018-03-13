На Бельерина претендуют два европейских топ-клуба

На защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина претендуют два европейских топ-клуба, информирует espn.com.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом побороться за 22-летнего бека будут готовы мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

В текущем сезоне Бельерин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Арсенал" назвал цену на Бельерина. | soccernews.ru