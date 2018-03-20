На Бензема появился еще один претендент

Теги лионкарим бенземареал мадрид

На Бензема появился еще один претендентНа форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом сделать предложение по 30-летнему нападающему будет "Лион", за который он выступал в период с 2005-го по 2009-й годы. Сам футболист не против вернуться в родной клуб, однако помешать этому может его трансферная стоимость, которая равняется 30-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду дал совет Бензема по его будущему. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов