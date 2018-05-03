На Бензема появился еще один претендент из Италии

На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился еще один претендент из Италии, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему "сливочных" проявил "Милан". "Россонери" включили француза в список кандидатов на усиление своей атаки.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема также интересуется "Наполи". | soccernews.ru