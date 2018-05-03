На Бензема появился еще один претендент из Италии

Теги миланреал мадридкарим бензема

На Бензема появился еще один претендент из ИталииНа форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился еще один претендент из Италии, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему "сливочных" проявил "Милан". "Россонери" включили француза в список кандидатов на усиление своей атаки.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Реал".

Напомним, Бензема также интересуется "Наполи". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов