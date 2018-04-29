На Бензема появился новый претендент из АПЛ
Лондонский "Челси" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.
Сообщается, что "аристократы" будут готовы ближайшим летом предпринять попытки подписать 30-летнего нападающего королевского клуба. Однако удовлетворять финансовые требования "сливочных" по трансферу француза в размере 70-ти миллионов евро, они не намерены.
В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Реал".
Напомним, "Челси" может пригласить Блана. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" побеждает в Ла-Корунье и досрочно становится чемпионом Испании
-
"Ювентус" в шаге от "золота": "Наполи" крупно уступает "Фиорентине"
-
На последних минутах "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над резервистами "Арсенала"
-
Официально: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Фирмино
-
"Зенит" расписывает мировую с ЦСКА и сохраняет шансы на Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
Вальверде: "Думаю, мы были лучшими на протяжении сезона"
-
Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре
-
"Монако" нацелился на защитника "Челси"
-
Сарри: "Я не собираюсь оправдываться"
-
"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании
-
ПСЖ - "Генгам" - 2:2 (обзор)
-
ПСЖ добывает ничью в матче с "Генгамом"
-
"Торино" - "Лацио" - 0:1 (обзор)
-
"Депортиво" - "Барселона" - 2:4 (обзор)
-
"Лацио" на выезде переиграл "Торино"
-
"Барселона" побеждает в Ла-Корунье и досрочно становится чемпионом Испании
-
Месси стал первым футболистом, который забил не менее 30 голов в семи сезонах Примеры
-
Игрок "Витесса" показал арбитру желтую карточку
-
"Заря" - "Верес" - 1:0, "Ворскла" - "Динамо" - 0:1 (обзоры)
-
Роббен не сыграет против "Реала"
-
Карпин прокомментировал победу над "Тосно"
-
Венгер: "Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча"
-
"Динамо" и "Заря" добывают победы в чемпионате Украины
-
"Ростов" - "Тосно" - 2:0 (обзор)
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28