На Бензема появился новый претендент из АПЛ

Лондонский "Челси" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "аристократы" будут готовы ближайшим летом предпринять попытки подписать 30-летнего нападающего королевского клуба. Однако удовлетворять финансовые требования "сливочных" по трансферу француза в размере 70-ти миллионов евро, они не намерены.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Челси" может пригласить Блана. | soccernews.ru