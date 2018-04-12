На Бензема появился очередной претендент

На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился очередной претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему королевского клуба проявил "Монако". Монегаски планируют потратить на покупку француза часть суммы из 180-ти миллионов евро, которые они получат с трансфера Килиана Мбаппе в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, в услугах Бензема также заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru