На Бензема появился очередной претендент

Теги реал мадридмонакокарим бензема

На Бензема появился очередной претендентНа форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился очередной претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему королевского клуба проявил "Монако". Монегаски планируют потратить на покупку француза часть суммы из 180-ти миллионов евро, которые они получат с трансфера Килиана Мбаппе в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, в услугах Бензема также заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru

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