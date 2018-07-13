На Бензема появился претендент из АПЛ

Теги реал мадридвест хэм юнайтедкарим бензема

На Бензема появился претендент из АПЛНа форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что свои притязания на 30-летнего нападающего "сливочных" обозначил "Вест Хэм". "Молотобойцы" готовы сделать щедрое предложение как королевскому клубу, так и самому французу.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из Италии. | soccernews.ru

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