На Бензема появился претендент из АПЛ

На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что свои притязания на 30-летнего нападающего "сливочных" обозначил "Вест Хэм". "Молотобойцы" готовы сделать щедрое предложение как королевскому клубу, так и самому французу.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из Италии. | soccernews.ru