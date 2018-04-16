На Бензема появился претендент из Италии

На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился претендент из Италии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему "сливочных" проявил миланский "Интер", который на приобретение француза будет готов потратить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду пригрозил "Реалу" уходом из клуба. | soccernews.ru