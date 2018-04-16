На Бензема появился претендент из Италии
На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился претендент из Италии, информирует испанская пресса.
Сообщается, что интерес к 30-летнему нападающему "сливочных" проявил миланский "Интер", который на приобретение француза будет готов потратить 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бензема забил 9 мячей и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за "Реал".
Напомним, Роналду пригрозил "Реалу" уходом из клуба. | soccernews.ru
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|7
|Севилья
|32
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|Жирона
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|Сельта Виго
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
|32
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|Атлетик Бильбао
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|Эспаньол
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|Депортиво Ла-Корунья
|32
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