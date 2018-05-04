На Бензема претендует пять клубов

На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема претендует сразу пять европейских клубов, информирует испанская пресса.

Так, ближайшим летом побороться за 30-летнего нападающего "сливочных" будут готовы лондонский "Арсенал", "Милан", "Лион", "Марсель" и "Интер".

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Реал".

Напомним, Месси, Суарес и Дембеле забили на 6 мячей больше в текущем сезоне, нежели Роналду, Бэйл и Бензема. | soccernews.ru