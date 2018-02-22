На Бензема претендуют четыре клуба

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На Бензема претендуют четыре клубаНа форварда мадридского "Реала" Карима Бензема претендуют четыре клуба из французской Лиги 1, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 30-летнего нападающего королевского клуба выразили "Лион", "Марсель", ПСЖ и "Монако". Сам игрок, как ожидается, будет не против вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Бензема забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в матчах за "Реал".

Напомним, Зидан не беспокоится из-за того, что Бензема не забивает. | soccernews.ru

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