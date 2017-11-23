На Бэйла появилось еще два претендента

На вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появилось еще два претендента, информирует испанская пресса.

Сообщается, что услугами 28-летнего валлийца заинтересовались лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария", которые рассматривают вариант приобретения футболиста следующим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Васкес хочет покинуть "Реал". | soccernews.ru