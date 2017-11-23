На Бэйла появилось еще два претендента

Теги гарет бэйлбавария мюнхенарсенал лондонреал мадрид

На Бэйла появилось еще два претендентаНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появилось еще два претендента, информирует испанская пресса.

Сообщается, что услугами 28-летнего валлийца заинтересовались лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария", которые рассматривают вариант приобретения футболиста следующим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Васкес хочет покинуть "Реал". | soccernews.ru

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