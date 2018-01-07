На Бэйла появился еще один претендент

На вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился еще один претендент, информирует Sunday Mirror.

По сведениям издания, побороться за 28-летнего валлийца в случае, если с ним решит расстаться его клуб, будет готов китайский "Гуанчжоу Эвергранд". За футболиста азиатский клуб будет готов заплатить "сливочным" 95 миллионов евро.

Напомним, подписать Бэйла также намерен Моуринью в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru