На Бэйла появился еще один претендент

Теги гуанчжоуреал мадридгарет бэйл

На Бэйла появился еще один претендентНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился еще один претендент, информирует Sunday Mirror.

По сведениям издания, побороться за 28-летнего валлийца в случае, если с ним решит расстаться его клуб, будет готов китайский "Гуанчжоу Эвергранд". За футболиста азиатский клуб будет готов заплатить "сливочным" 95 миллионов евро.

Напомним, подписать Бэйла также намерен Моуринью в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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