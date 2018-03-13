На Бэйла появился еще один претендент

На вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, с которым королевский клуб решил расстаться по окончанию текущего сезона, появился еще один претендент.

Так, по сведениям Le 10 Sport, за ситуацией с валлийцем внимательно следит французский ПСЖ, который будет готов предпринять попытки его подписать, если "сливочные" выставят его на трансфер ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за "Реал".

Напомним, президент ПСЖ встретился с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru