На Бэйла появился еще один претендент

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На Бэйла появился еще один претендентНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, с которым королевский клуб решил расстаться по окончанию текущего сезона, появился еще один претендент.

Так, по сведениям Le 10 Sport, за ситуацией с валлийцем внимательно следит французский ПСЖ, который будет готов предпринять попытки его подписать, если "сливочные" выставят его на трансфер ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за "Реал".

Напомним, президент ПСЖ встретился с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru

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