На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ

На вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, услугами 28-летнего футболиста заинтересовался лондонский "Арсенал". "Канониры" рассматривают валлийца в качестве потенциальной замены своему форварду Алексису Санчесу, который может покинуть свою команду уже текущим летом.

Напомним, "Челси" также хочет купить Бэйла. | soccernews.ru