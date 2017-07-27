На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ

Теги реал мадридалексис санчесгарет бэйларсенал лондон

На Бэйла появился еще один претендент из АПЛНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, услугами 28-летнего футболиста заинтересовался лондонский "Арсенал". "Канониры" рассматривают валлийца в качестве потенциальной замены своему форварду Алексису Санчесу, который может покинуть свою команду уже текущим летом.

Напомним, "Челси" также хочет купить Бэйла. | soccernews.ru

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