На Бэйла появился новый претендент

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На Бэйла появился новый претендентНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, интерес к 28-летнему футболисту "сливочных" проявляет лондонский "Челси". При этом в стане "аристократов" не исключают вариант обмена валлийца на свою главную звезду Эдена Азара, которого видеть в своей команде желает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru

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