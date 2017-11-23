На Бэйла появился новый претендент

На вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, интерес к 28-летнему футболисту "сливочных" проявляет лондонский "Челси". При этом в стане "аристократов" не исключают вариант обмена валлийца на свою главную звезду Эдена Азара, которого видеть в своей команде желает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru