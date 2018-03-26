На Бэйла появился новый претендент

Теги реал мадридювентусгарет бэйл

На Бэйла появился новый претендентНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 28-летним игроком "сливочных" заинтересовался туринский "Ювентус", который будет готов включиться в борьбу за валлийца, если тот ближайшим летом будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Гиггз сравнил Бэйла с Роналду. | soccernews.ru

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