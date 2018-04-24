На Бэйла появился претендент из Италии

Теги гарет бэйлреал мадридинтер милан

На Бэйла появился претендент из ИталииМиланский "Интер" заинтересовался вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "нерадзурри" планируют вернуться в элиту европейского футбола, поэтому ближайшим летом могут не пожалеть средств на приобретение валлийца, которого они сделали одним из своих приоритетных приобретений.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, также Бэйлом интересуется "Атлетико". | soccernews.ru

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