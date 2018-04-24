На Бэйла появился претендент из Италии

Миланский "Интер" заинтересовался вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "нерадзурри" планируют вернуться в элиту европейского футбола, поэтому ближайшим летом могут не пожалеть средств на приобретение валлийца, которого они сделали одним из своих приоритетных приобретений.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, также Бэйлом интересуется "Атлетико". | soccernews.ru